هل حسم اسم رئيس الحكومة المكلف؟

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أفادت المعلومات المتوافرة من مصادر سياسية مطلعة، بأن الانشغال بالاستحقاق المجلسي نتيجة طبيعة تركيبة المجلس الجديد وفقدان الاكثرية لهذا الفريق او ذاك، وان اسم رئيس الحكومة المكلف لم يحسم بانتظار مشاورات مكثفة وسريعة يتوقع ان تجري اعتبارا من يوم الثلاثاء، لان اجواء الانتخابات المجلسية ستساهم اكثر في بلورة الصورة اكان بالنسبة للتحالفات المحتملة التي ستتحكم باختيار الرئيس المكلف، ام بالنسبة لاجواء وفرص تأليف حكومة بفترة قصيرة، خصوصا ان الانهيار المتدحرج يفرض السرعة في هذه العملية.



وبرأي هذه المصادر ان الجهات والقوى السياسية تأخذ بعين الاعتبار صعوبة هذا الاستحقاق، خصوصا في ظل عدم تمكن اي فريق من الحصول على الاغلبية النيابية وتشتت النواب الـ 128 على تكتلات غير متجانسة او متوافقة ليس في شأن الاستحقاق الحكومي فحسب، بل ايضا في العديد من القضايا والملفات والاستحقاقات المهمة.