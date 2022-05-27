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إرجاء استجواب رياض سلامة 7 أشهر!

27
MAY
2022
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بالتزامن مع إحالة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مجلس التأديب، تخلّف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس عن المثول أمام قاضية التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت، لاستجوابه في دعوى مقدَّمة من تحالف “متحدون” ومجموعة “روّاد العدالة” بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية والاختلاس وإساءة استعمال السلطة ومخالفة الأحكام العامة لقانون النقد والتسليف. سلامة تذرّع لعدم المثول بارتباطه باجتماع في المصرف المركزي. والمفارقة أن القاضية، بدلاً من إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، خصوصاً أنها المرة الرابعة التي يتخلف فيها عن الحضور رغم إبلاغه أصولاً بموعد الجلسة، قررت إرجاء الجلسة إلى 15 كانون الأول المقبل! وهو ما استغربه محامو المدعين مطالبين بإحالة تابت على التفتيش القضائي.

 

مصادر مطّلعة على الملف برّرت الأمر بحسب “الأخبار”، بأنّ القاضية تريثت في إصدار مذكرة توقيف مع عدم قبول معذرة عدم حضور سلامة. ولفتت إلى أنّ الشكوى قُدِّمت مباشرة من دون إجراء تحقيق لدى الضابطة العدلية، ما دفع بتابت إلى الطلب من الجهة المدعية تقديم أدلة تثبت الادعاءات لكن ذلك لم يحصل.

 

وعن سبب إرجاء الجلسة سبعة أشهر، أشارت المصادر إلى أنّ في إمكان الجهة المدعية التقدم بطلب تقديم موعد الجلسة.

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