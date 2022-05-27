عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 أيار 2022

الأخبار
- برّي يسلّم بـ"فوز هزيل": الحساب في معركة نائب الرئيس
- تهديد أوروبي للبنان: استسلام مقابل الغذاء
- أسعار الاتّصالات الجديدة: التشغيل على حساب المستهلك!
- فلسطين: العدو يستدرج الحرب
- الحرب الخامسة في سوريا: تركيا تغامر بالتفاهمات
البناء
- نصرالله للبدء بالحوار حول حماية النفط والغاز... ودور السلاح خارج المنطقة لم يعُد ضرورة
- بري لجلسة الانتخاب الثلاثاء... ورئيساً بـ 60 صوتاً... وغموض نيابة رئاسة المجلس
- الدولار يسارع نحو عتبة الـ 40 ألفاً... بانتظار وعد أكثرية جعجع... وهيل يبشّر بالشلل
اللواء
- لبنان أمام "رقصة الانطفاء"... والقرار لعصابة الدولار!
- هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة... وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً
- اختبار التعايش بين بري ومعارضيه..؟
- أزمة غذاء عالمية؟
الجمهورية
– مجلس الأمن: لحكومة شاملة
- الأزمة تتفاقم والسلطة غائبة
- فرنجية رئيسًا في هذه الحالة