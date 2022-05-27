عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 أيار 2022

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الأخبار

- برّي يسلّم بـ"فوز هزيل": الحساب في معركة نائب الرئيس

- تهديد أوروبي للبنان: استسلام مقابل الغذاء

- أسعار الاتّصالات الجديدة: التشغيل على حساب المستهلك!

- فلسطين: العدو يستدرج الحرب

- الحرب الخامسة في سوريا: تركيا تغامر بالتفاهمات



البناء

- نصرالله للبدء بالحوار حول حماية النفط والغاز... ودور السلاح خارج المنطقة لم يعُد ضرورة

- بري لجلسة الانتخاب الثلاثاء... ورئيساً بـ 60 صوتاً... وغموض نيابة رئاسة المجلس

- الدولار يسارع نحو عتبة الـ 40 ألفاً... بانتظار وعد أكثرية جعجع... وهيل يبشّر بالشلل



اللواء

- لبنان أمام "رقصة الانطفاء"... والقرار لعصابة الدولار!

- هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة... وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً

- اختبار التعايش بين بري ومعارضيه..؟

- أزمة غذاء عالمية؟

الجمهورية

– مجلس الأمن: لحكومة شاملة

- الأزمة تتفاقم والسلطة غائبة

- فرنجية رئيسًا في هذه الحالة