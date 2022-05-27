أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 أيار 2022

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البناء



- توقعت مصادر نيابية تبلور كتلتين منفصلتين من "نواب التغيير" واحدة يتنافس على زعامتها مارك ضو وبولا يعقوبيان، وثانية يقودها أسامة سعد ويقف ملحم خلف في الوسط بينهما مع أرجحيّة توليه منصب نائب رئيس مجلس النواب، بعدما صار واضحاً صعوبة فوز القوات والتيار بالمنصب.



- قال دبلوماسي أوروبي إن الفشل في تشكيل أغلبية نيابية، رغم مزاعم مناوئي حزب الله بعكس ذلك سيفرض تشجيع النائب السابق وليد جنبلاط على تشكيل ثنائية مع الرئيس نبيه بري لتكون جسر التواصل لتشكيل أغلبية عابرة للكتلتين الكبيرتين ترعى الحكومة الجديدة وربما رئاسة الجمهورية.



اللواء



- تربط مصادر بين تصاعد مؤشرات "الارتطام الكبير" عبر الدولار والخطط الدولية المطروحة لتأليف حكومة لا يتمثل فيها حزب بارز ولا فريقه!



- طلب مرجع كبير من مستشار "دائم التأثير" عدم الدخول في سجال مع "نائب حليف" على خلفية التباين في ما خص الفراغ الرئاسي وملئه.



- بدأ التجار باحتساب الأسعار بين البيع والشراء على سعر 40 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.





الجمهورية

- نجح أحد الأحزاب وبتدخل مباشر من مرجعية كبرى بتجميد إستقالات على مستوى قيادي.

- ما زال مسؤول في تيار سياسي يؤكد حتى الآن أنّ هناك حملة من الاغتيال والإلغاء المعنوي والتشويه يتعرض لها تياره حتى بعد الانتخابات.

- يبدو أنّ السلطة غائبة كليًا تجاه مؤسسات الدولة فلم تحرك ساكنًا تجاه جرس انذار قرعته مؤسسة رمزية ومهمتها حساسة جدًا.