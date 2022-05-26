ريما الرحباني في تعليق قاسٍ على إطلالة إليسا في "ليلة أمل": ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلّا نشاز

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إنتقدت المخرجة ريما الرحباني إبنة السيدة فيروز حفل "ليلة أمل" الذي نظمه الفنان أسامة الرحباني والذي شارك فيه عدد من الفنانين والفنانات. حيث كان هناك إطلالة مشتركة لافتة للفنانتين هبى طوجي وإليسا. ولكن إطلالة إليسا لاقت إنتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبر البعض أن مشاركتها لا ترقى لمستوى "مسرح الرحابنة" والبعض الآخر اعتبر أن غناءها لفيروز كان دون المستوى. أمّا أبرز التعليقات فأتت ضمن منشور نشرته على فيسبوك ريما عاصي الرحباني إبنة الفنانة فيروز، التي هاجمت الحفل بقساوة معتبرة أنه مليء بالنشاز، منتقدةً غناء إليسا، مستغربةً كيف يحق له (أي أسامة) أن يشوّه إرث آل الرحباني وأن يأذن للفنانين أن يغنّوا أغاني فيروز.

يمكنكم قراءة كامل منشور ريما الرحباني على هذا الرابط:

https://m.facebook.com/100001231069524/posts/5391059654278350/