بخاري استقبل وفود العشائر العربية عريمط: لبنان كان وسيبقى سيدا حرا عربيا مستقلا

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استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد عبدالله بخاري في دارته في اليرزه، وفود مشايخ العشائر العربية من مختلف المناطق اللبنانية، ضمت النائبين محمد سليمان ومحمد يحيى، القاضي الشيخ خلدون عريمط، اللواء المتقاعد سعدالله الحمد، الشيخ طلال الضاهر والشيخ أبو عامر غصن ووالد الضحية حسن غصن وعدد من المشايخ.

عريمط

وقال عريمط: "أتت العشائر العربية من كل لبنان الى هذا الصرح لتقول لمعالي السفير البخاري إن لبنان كان وسيبقى سيدا حرا عربيا مستقلا، ولن تستطيع أي قوى سياسية أو عسكرية أن تنزع عن هذا الوطن عروبته وسيادته، هذه العشائر هي حماة الثغور وحماة الوحدة الوطنية والعروبة والسيادة لهذه الارض العربية الطيبة. وسنبقى يا معالي السفير بهمة ورعاية المملكة العربية السعودية، أوفياء لعروبتنا وللوحدة الوطنية للبنان مسلمين ومسيحيين، ولهذه الارض الطيبة المضمخة بدماء الشهداء".



أضاف: "لذلك نقول إن لبنان بهمة هذه العشائر والقبائل العربية الاصيلة التي ستبقى الدرع الواقي للوحدة الوطنية في لبنان ولسيادة لبنان وللحفاظ على مشروع الدولة، وباسم هذه العشائر العربية التي يقدر عددها بحوالي نصف مليون نسمة والمنتشرة على كل الاراضي اللبنانية، إننا لن نرضى على الاراضي اللبنانية سلاحا الا سلاح الدولة اللبنانية ولن نرضى سيادة الا سيادة الدولة اللبنانية بجيشها وقوى الامن الداخلي، وسنبقى نوجه التحية والولاء للمملكة العربية السعودية المؤتمنة على العروبة والاسلام وهي أرض العروبة، ولن نسمح لأي قوة في الارض أن تعلمنا الاسلام أو العروبة، فنحن الذين نعطي شهادة العروبة وشهادة الاسلام، ونحن الذين سنحرر فلسطين من البحر الى النهر وعندها نكون فعلا احفاد عمر بن الخطاب".



وتابع: "نوجه تحية من هذه الارض التي هي جزء من المملكة العربية السعودية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والى فارس العروبة والاسلام سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي نرى فيه عزة وشموخ وعنفوان العربي الذي يستطيع أن يقول للقوى الكبرى هذا نريده وهذا لا نريده، مصلحة المملكة تتقدم على كل المصالح الاقليمية والدولية".



وختم: "نشكر السفير بخاري وكل الوفود التي حضرت لتقول نحن مع المملكة، نحن مع المشروع العربي الذي يحافظ على عروبة المنطقة وسيبقى الخليج عربي الهوى واللسان والوجه شاء من شاء وأبى من أبى. نحن نعتز بعروبتنا وبإسلامنا وبوطنيتنا ونقول للاخرين حذار التلاعب بمصير الاوطان العربية. ونقول لمن قال بأنه وضع يده على بيروت وبغداد وصنعاء خسئت، وسنقول إن ابطال اليمن وبغداد ودمشق ولبنان سيقطعون اليد التي تريد أن تغير الهوية العربية والوطنية لهذه الامة التي أرادها الله أن تكون مكرمة بمكة وبالمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها".



الضاهر

من جهته، أشاد الضاهر باسم العشائر العربية، بـ"تضامن العشائر العربية وترابطها مع بعضها في كل الظروف"، مطالبا بـ"تأسيس رابطة موثقة ومرخصة رسميا في اطار قانوني للعشائر العربية تهتم بأمور العشائر ومصالحها على كل المستويات، وتنهض بها وخصوصا في تقوية حضورها سياسيا ووطنيا وعربيا، وضرورة تمثيلها في الوزارات والمجلس النيابي".



كما نوه بحضور السفير السعودي ودوره "الانساني والعروبي".



كلمات

ثم كانت كلمات أشادت بدور بخاري والمملكة، مطالبة بـ"إيلاء أبناء العشائر الاهتمام على صعيد الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية".