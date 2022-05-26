living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة موظفي تلفزيون لبنان: 31 الحالي مهلة أخيرة لتنفيذ مطالبنا وإلا الاضراب التحذيري في 1 حزيران

26
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نقابة موظفي التلفزيون في بيان اثر اجتماعها في 24 الحالي، أنه “بعد الاجتماعات المتواصلة مع معالي وزير الاعلام وحضرة المديرة العامة، ونظرا للمماطلة والوعود التي لم تنفذ، ولأن الموظف اصبح عاجزا حتى عن تأمين كلفة الوصول الى العمل، نطالب الادارة بتعديل جداول الخدمة لتصبح يومي عمل في الأسبوع، او لتتول الادارة تأمين الموظف من والى منزله. أما بالنسبة الى الرواتب وانسجاما مع التكليف من الجمعية العمومية، تقرر ما يلي:

1- المطالبة بتنفيذ مرسوم غلاء المعيشة فورا.

2- تسديد المساعدة الاجتماعية المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني 2021 مع فروقات المنح المدرسية بحسب المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية.

3- الاصرار على الاستفادة من بوليصة التأمين بحسب الشروط المنصوص عنها في دفتر الشروط الذي أجريت على اساسه المناقصة.

4- ان النقابة وكبادرة حسن نية، تعطي مهلة اخيرة حتى 31-5-2022 لتلبية هذه المطالب، وفي حال عدم التجاوب سيكون يوم 1-6-2022 يوم اضراب تحذيري تحدد شروطه لاحقا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout