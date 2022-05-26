نصّار بحث مع وزير السياحة اليوناني سبل تعزيز التبادل السياحي بين البلدين

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التقى وزير السياحة المهندس وليد نصار وزير السياحة اليوناني Vassilis Kililias في مقر وزارة السياحة اليونانية، بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في أثينا السيدة رانيا عبدالله.

وارتكز البحث خلال اللقاء على نقاط عدة أبرزها: أهمية السياحة كنقطة تلاقي بين البلدين وكيفية توسيع رقعة التبادل بين لبنان واليونان لتشمل مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك ناقشا أموراً تهدف إلى تحفيز اللبنانيين على الانخراط في نشاطات عدّة وذلك عبر إنشاء مراكز سياحية تساهم في إعادة إحياء السياحة في لبنان.

وتطرّقا كذلك إلى المشروع السياحي الاستثنائي الذي سيقام في لبنان خلال الصيف المقبل حيث سيشارك فيه كلّ من اليونان وفرنسا وايطاليا واسبانيا.

وقد أثنى وزير السياحة اليوناني على كلّ المساعي التي تقوم بها وزارة السياحة اللبنانية والجهود المبذولة التي تهدف إلى تعزيز السياحة والاقتصاد في البلد.