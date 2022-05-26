نبيذ لبنان في ألمانيا 

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للسنة العاشرة على التوالي، شارك تسعة اعضاء من اتحاد الكرمة والنبيذ في لبنان (Union Vinicole du Liban) في الجناح اللبناني في معرض ProWein في Düsseldorf المانيا من ١٥ الى ١٧ ايار ٢٠٢٢ .

ولفت في هذا المعرض العودة إلى تذوق أنواع النبيذ والتواصل بين العارضين والجمهور في شكل طبيعي بعدما كانت جائحة كورونا قد حدت من ذلك.

الأعضاء المشاركون من اتحاد الكرمة والنبيذ في لبنان ركزوا جهودهم للبحث عن اسواق وبلدان جديدة لتصدير النبيذ اللبناني إليها في خطوة يحتاجها لبنان في هذه الازمة الاقتصادية الخانقة،كما تابع المشاركون تفاعل الاسواق الحالية مع النبيذ اللبناني والتأكيد على ان لبنان هو من اهم منتيجي النبيذ في العالم بحسب الجوائز والسمعة الجيدة التي يحصل عليها النبيذ اللبناني.

ونشط المشاركون اللبنانيون في تعريف المشاركين والحاضرين في المعرض على النبيذ اللبناني المنتج من خلال اصناف العنب اللبنانية مثل العبيدي والمرواح والعمل على تسويق هذه الأنواع.

وتجدر الإشارة الى أن اتحاد الكرمة والنبيذ في لبنان (uvl) يمثل 100٪ قطاع النبيذ الخاص، وأن 22 عضوًا يمثلون 80٪ من الإنتاج اللبناني الذي يغطي جميع مناطق النبيذ في لبنان وهو برئاسة السيدة ميشلين سعيد توما.