عناوين الصحف ليوم الخميس 26 أيار 2022

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النهار: مجلس الأمن يستعجل الحكومة الجديدة... ونصرالله يتحدّث عن انفجار في المنطقة!

االأنباء الكويتية: الليرة اللبنانية في مسار البوليفار الفنزويلي.. ومخاوف من بلوغ لبنان مرحلة الارتطام الكبير

«المقارعة» تحلّ محل «المقاومة» وتوقّع جلسة انتخاب رئاسة «النواب» الثلاثاء

الشرق الأوسط: خاسرون في الانتخابات اللبنانية يستعدون لمعركة «الطعون»

الوطن السورية: السفير الإيراني في سورية يدعو جيرانها لاحترام سيادتها.. والأمم المتحدة: نرفض أي عملية عسكرية أياً كان مصدرها … دمشق: سيادتنا ووحدة أراضينا ليست ورقة ابتزاز ونحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم لإنهاء العدوان التركي