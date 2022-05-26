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دعا الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم، الفرقاء السياسيين إلى التعاون ومناقشة الملفات الخلافية، مؤكداً أن المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى. كما حذر نصر الله العدو الإسرائيلي من أن المساس بالمسجد الأقصى، سيؤدي إلى تفجير المنطقة.

ونبّه نصر الله، في مناسبة «عيد المقاومة والتحرير»، إلى أن الدولة «ذاهبة إلى الانهيار»، مُجدّداً الدعوة «من موقع القوة والاقتدار للشراكة والتعاون (...) إن أردتم مناقشة كل شيء سويّاً فتفضلوا».

واعتبر نصر الله أن لبنان «أمام خيارين: لبنان القوي والغني ولبنان الضعيف والمتسوّل»، مذكّراً بأن «لدى لبنان كنز وثروة هائلة من النفط والغاز».

وفيما رأى أن مشكلة لبنان لا يحلّها «إلّا النفط والغاز في المياه الإقليمية»، دعا الفرقاء السياسيين إلى العمل على حمايتهما واستخراجهما.

ورأى نصر الله أن تساؤل قوى سياسية عمّن كلّف المقاومة بالدفاع عن لبنان يُعبّر عن «تخلّف سياسي وانحطاط أخلاق»، مشيراً إلى أن من كلّفها هو واجبها «الوطني والإنساني والأخلاقي والديني». كما لفت إلى أن البعض في لبنان «لا يعتبر الإسرائيلي عدواً».

وشدد نصر الله على أن المقاومة الوحيدة التي حققت نصراً ولم تحكم هي «المقاومة في لبنان وخصوصاً حزب الله»، مُبيّناً أن الحضور في الحكومة هدفه «حماية ظهر المقاومة ومتابعة حاجات الناس، وإلّا فإن هذه السلطة ليست هدفاً لنا».

وأكد نصر الله أن المقاومة اليوم تحمي لبنان «في ظلّ الانقسام وتحقّق إنجاز الحماية». وقال إن المقاومة تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بأنها «قوية ومحتضنة»، مشدداً على أنها أقوى «مما تتوقعون وتتصورون».

المساس بالمقدّسات... والمناورة

وحذّر نصر الله العدو الإسرائيلي من أن المساس بقُبة الصخرة والمسجد الأقصى والتّمادي في العدوان على المقدّسات «سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة وإلى ما لا تُحمد عقباه».

أمّا بالنسبة للمناورة التي ينفّذها العدو في الأراضي المحتلة منذ ثلاثة أسابيع، وتبقّى لها أسبوع واحد لتنتهي، فأكد نصر الله أن المقاومة في لبنان لا تزال على «استنفارها وجهوزيتها».