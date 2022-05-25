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"رابطة المودعين" تبحث خطة التعافي المالي

25
MAY
2022
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اجتمعت رابطة المودعين بالنواب المنتخبين، نجاة عون صليبا ومارك ضو، وتم البحث في ملف المودعين وخطة التعافي المطروحة والمبادئ التي شددت عليها الرابطة ضمن "شرعة المودعين".

وتم الاتفاق بين الطرفين على "التعاون في كل ما يتصل بالعمل التشريعي والضغط لحماية مصالح المودعين".

وخلال اللقاء، أبدى النائبان عون وضو باسم حزب "تقدم" تأييدهما الكامل لمطالب رابطة المودعين ومواقفها، وأكدا حماية حقوق المودعين في وجه محاولات تحميلهم جزءا من خسائر الأزمة المصرفية، تحميل المصارف المسؤولية تجاه أزمة المودعين، وتحميل الخسائر لها اولا، من أصولها وأرباحها وأصول وأرباح مجالس إدارتها، حتى استنفادها قبل الإنتقال لتحميلها لأي طرف آخر، تحييد أصول الدولة وأملاكها عن أي محاولات لخصخصتها في سبيل التعامل مع الخسائر المصرفية، بأي شكل من الأشكال، وإيجاد الطرق المثلى لتكون هذه الأصول في خدمة المواطنين وليس فساد الطبقة السياسية والمافيات".

 

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