بو حبيب يواصل زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن ويجتمع مع مسؤولين

A + A -

واصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث اجتمع بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام Lindsey Graham، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري تود يونغ Todd Young، العضو في اللجنة>

كما اجتمع الوزير بوحبيب بعميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن وبنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج وتباحث معهما في التقدم المحقق في المشاريع المدعومة من البنك.

ومنها في قطاعي الكهرباء والامن الغذائي، وتلك التي تنتظر المصادقة عليها من مجلس النواب وخطوات التعاون والدعم المقبلة للبنان.