الموسوي يرد على البخاري!

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علق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي في بيان، على تغريدة سفير السعودية وليد البخاري: “في يوم المقاومة والتحرير نزف للشرفاء انتصار لبنان وشعبه على العدو الصهيوني الذي تلقى هزيمة صاعقة كشفت زيف تفوقه وأكدت إمكانية دحر عدوانيته وإنهاء احتلاله، وسقطت معها كل تبريرات المهزومين والمتقاعسين والمتواطئين من حكام وأنظمة وجهات ومستخدمين لدى العدو بهدف تثبيط الشعوب وإحباط عزيمتها وتحريضها على الانقسام والحقد والكراهية ونفخ بخار الفتنة عبر ألسنة دبلوماسية لم تستطع إخفاء تدخلها في شؤون تخص غيرها كما لم ترعو عن دس رأسها في انتخابات اخرين لم تعهدها في بلادها..وللأسف الشديد تصمت حكومتنا عن أي إجراء تأديبي يرغم أصحاب الوقاحة أن يلزموا حدودهم بموجب القانون”.