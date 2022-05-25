living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة المودعين للمصارف: انتم عصابة

25
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضمن سلسلة البيانات الوقحة التي تصدرها جمعيّة المصارف منذ بدء الأزمة في لبنان، ها هي اليوم تتحفنا ببيان جديد تضع فيه المودعين اللبنانيين في فوهة المدفع، وتستخدمهم كرهائن لحماية نفسها.
"عصابة المصارف" وفي بيانها الأخير، أعلنت رفضها لخطة التعافي التي أقرّتها الحكومة، معربة عن خوفها "المصطنع" على ودائع اللبنانيين، التي ستلغيها الدولة بشخطة قلم من خلال إقرار هذه الخطة، وفق ما جاء في البيان.
 

إلى ذلك، يهمّ رابطة المودعين أن توضّح، أنه بعدما قامت جمعية المصارف عبر حلفائها في المجلس النيابي في وقت سابق، بنسف وتحطيم خطة لازارد، ها هي اليوم تعمل بنفس التكتيك، حيث تتدّعي الخوف على الودائع، لنسف خطة التعافي المطروحة، فيما هي تخاف فقط على أعضاء مجالس إداراتها، وأصحابها.
 

وهي تسعى إلى نسف هذه الخطة، لأنها تريد استمرار العمل في خطة رياض سلامة المالية التي تحمّل كل أعباء الأزمة للمجتمع بشكل عام ولصغار ومتوسطي المودعين بشكل خاصّ. وتبتغي جمعية المصارف تحويل أصول وممتلكات الدولة، إلى صندوق سيادي، لتقليص خسائر المصارف نفسها ومن ثم تسدّد من خلاله اموال المودعين، فترفع المسؤولية عن نفسها وتعوّم اعضاءها من جديد.
 

المعركة واضحة وهي بمثابة حرب وجودية بين طرفين: الأول وهو الدولة وكل ما تمثله من شعب وحقوق وحماية اجتماعية، اما الطرف الثاني فهو المصرفيين واصدقائهم الكارتيلات وكل ما يمثلونه من جشع ووقاحة. لا مفرّ من محاربة عصابة المصارف واصدقائها بكل ما لدينا للحفاظ على المجتمع الذي يتبدد كل يوم امام أعيننا.
 

 وإن الشخطة التي تصوّب تجاهها عصابة المصارف ليست شطب الودائع إنما هي الخوف من تحديد واضح للخسائر التي سبّبتها والتي ستتحمل مسؤوليتها من أملاكها ورساميلها وأملاك رؤساء مجالس إداراتها وأموالهم. فعلى جمعية المصارف أن تعترف بأن خططها وهندساتها المالية وتصرفاتها عبر السنوات الماضية من عمر الأزمة حمّلت أكثر من ١٧ مليار للمودعين، وتم تبديدهم لصالح الكارتيلات، فكيف تدعي اليوم انها ستحمي الودائع؟
 

أمّا تعليقًا على خطة التعافي المطروحة، تؤكد الرابطة أن هذه الخطة تحتاج إلى نقاش هادئ، وإلى التطرق لتفاصيلها وتفنيد بنودها، وتعديل أجزاء منها، وتبقى العبرة في التنفيذ. وبالتالي، ندعو كلّ الكتل النيابية وخصوصا النواب التغييريين، إلى إقرار خطّة مالية تحفظ الأمن الانساني والاجتماعي، من خلال مناقشة هذه الخطة والتأكيد على نقاط أساسية هي:
 - حماية المودعين.
 - ضرورة رفع ضمانة الودائع.
 - التأكد من ان خطة التعافي المطروحة لن تبيع أي من أصول الدولة.
 - حماية المال العام ومدّخرات اللبنانيين وتحميل المسؤولية  لأصحاب المصارف والمساهمين فيها والذين هربوا اموالهم قبل الأزمة وخلالها للخارج.
 
ختامًا، يهمّنا التشديد على أن تفصل جمعية المصارف بينها وبين المودعين،  وألاّ تضع نفسها في الخندق ذاته، محاولة أن تأخذ دور الضحية، فيما هي امتهنت واحترفت دور الجلاّد بحقّ المودعين الذين هم الجهة الوحيدة المظلومة. كما تؤكد الرابطة على أنها كانت ولاتزال ترفض أي طرح لصندوق سيادي،  وتنادي بتدقيق شفاف وبمحاسبة شاملة وخطة تضمن حقوق ومدّخرات المودعين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout