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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 أيار 2022

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الأخبار: الزمن الجميل... الحقيقيّ!

عروض الكهرباء: خدعة ميقاتي

 

 

 

الديار: الإنهيار يُوصل الدولار الى ٣٤ ألف ليرة... ولا حدود لما ينتظرنا من مآسى
سجال ميقاتي ــ فياض يحتدم...طرح الثقة بالحكومة الحاليّة غير دستوري
إنتخابات رئيس المجلس ونائبه : إنقسام «السياديين»... وحزب الله يتشدّد !

 

 

 

 

النهار: من يشعل حريق الانهيار بعد الانتخابات؟

 

 

 


البناء: لبنان يحتفظ بالأمل بمقاومته القويّة القادرة في عيد التحرير… وكلمة لنصرالله اليوم / الدولار يلامس الـ34 ألفاً… ولا خريطة طريق لمنع الانهيار من بوابة الانتخابات / البخاريّ يستدعي «نواب التغيير» لتأكيد الأبوّة… وضغوط على اللقاء الديمقراطيّ /

 

 

 


الجمهورية: الدولار يهدد بالإنهيار

 

 

 


اللواء: فوضى انهيار لبنان أمام دافوس.. والسعودية للإسراع بالإصلاحات
التيار «يتمرّد» و«التغيير» لمواجهة برّي بالبيضاء.. و«القوات» تسعى لانتزاع نائب الرئيس

 

 




نداء الوطن: خطة الحكومة "استنسابية والأولوية لأموال المودعين"
بري "لا عايز ولا مستغني" وباسيل يفتح باب "المقايضة"

 

 

 


l'orient le jour: Le nouveau Parlement vu par la communauté internationale

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