عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 أيار 2022

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الأخبار: الزمن الجميل... الحقيقيّ!

عروض الكهرباء: خدعة ميقاتي

الديار: الإنهيار يُوصل الدولار الى ٣٤ ألف ليرة... ولا حدود لما ينتظرنا من مآسى

سجال ميقاتي ــ فياض يحتدم...طرح الثقة بالحكومة الحاليّة غير دستوري

إنتخابات رئيس المجلس ونائبه : إنقسام «السياديين»... وحزب الله يتشدّد !

النهار: من يشعل حريق الانهيار بعد الانتخابات؟



البناء: لبنان يحتفظ بالأمل بمقاومته القويّة القادرة في عيد التحرير… وكلمة لنصرالله اليوم / الدولار يلامس الـ34 ألفاً… ولا خريطة طريق لمنع الانهيار من بوابة الانتخابات / البخاريّ يستدعي «نواب التغيير» لتأكيد الأبوّة… وضغوط على اللقاء الديمقراطيّ /



الجمهورية: الدولار يهدد بالإنهيار



اللواء: فوضى انهيار لبنان أمام دافوس.. والسعودية للإسراع بالإصلاحات

التيار «يتمرّد» و«التغيير» لمواجهة برّي بالبيضاء.. و«القوات» تسعى لانتزاع نائب الرئيس







نداء الوطن: خطة الحكومة "استنسابية والأولوية لأموال المودعين"

بري "لا عايز ولا مستغني" وباسيل يفتح باب "المقايضة"



l'orient le jour: Le nouveau Parlement vu par la communauté internationale