عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 أيار 2022

الأخبار: الزمن الجميل... الحقيقيّ!
عروض الكهرباء: خدعة ميقاتي
الديار: الإنهيار يُوصل الدولار الى ٣٤ ألف ليرة... ولا حدود لما ينتظرنا من مآسى
سجال ميقاتي ــ فياض يحتدم...طرح الثقة بالحكومة الحاليّة غير دستوري
إنتخابات رئيس المجلس ونائبه : إنقسام «السياديين»... وحزب الله يتشدّد !
النهار: من يشعل حريق الانهيار بعد الانتخابات؟
البناء: لبنان يحتفظ بالأمل بمقاومته القويّة القادرة في عيد التحرير… وكلمة لنصرالله اليوم / الدولار يلامس الـ34 ألفاً… ولا خريطة طريق لمنع الانهيار من بوابة الانتخابات / البخاريّ يستدعي «نواب التغيير» لتأكيد الأبوّة… وضغوط على اللقاء الديمقراطيّ /
الجمهورية: الدولار يهدد بالإنهيار
اللواء: فوضى انهيار لبنان أمام دافوس.. والسعودية للإسراع بالإصلاحات
التيار «يتمرّد» و«التغيير» لمواجهة برّي بالبيضاء.. و«القوات» تسعى لانتزاع نائب الرئيس
نداء الوطن: خطة الحكومة "استنسابية والأولوية لأموال المودعين"
بري "لا عايز ولا مستغني" وباسيل يفتح باب "المقايضة"
l'orient le jour: Le nouveau Parlement vu par la communauté internationale