الجمهورية: بري سينتخب رئيسا لولاية سابعة من الدورة الاولى وبأصوات ستتعدى الـ65

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

علمت «الجمهورية» ان الاتصالات التي حصلت في الساعات الـ48 الماضية أظهرت ان الرئيس نبيه بري سينتخب رئيسا للمجلس لولاية سابعة من الدورة الاولى وبأصوات ستتعدى الـ65، اما نيابة الرئيس فلا تزال موضع اخذ ورد ضمن اربعة اسماء تتغير بورصة حظوظها وفق حسابات كل فريق.

واكدت مصادر قريبة من عين التينة لـ«الجمهورية» ان بري بصفته رئيس السن سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ضمن مهلة الـ 15 يوماً، وقالت: «الوقت لا يزال ضمن المهلة المتاحة، فكافة الكتل والنواب الذين انتخبوا لا يزالون في مرحلة القراءة والمراجعات السياسية والتعارف، وبالتالي في التوقيت المناسب سيحدد الرئيس بري موعد الجلسة.