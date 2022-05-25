الجمهورية: ملامح احتجاج شعبي عنيف قد يندلع في كل انحاء البلاد؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

مع جنون الدولار جنّت بقية الاسعار بدءاً بالمحروقات وانتهاء باسعار كل السلع الاستهلاكية التي لن ترسو على بر وكأنها في سباق لحظوي مع ارتفاع سعر الدولار، فيما لاحت في الافق مؤشرات الى انهيار شامل حذّرت منه الهيئات الاقتصادية، وملامح احتجاج شعبي عنيف قد يندلع في كل انحاء البلاد وبانت طلائعه من إقفال طريق شتورة ـ المصنع في الاتجاهين احتجاجا على ارتفاع الدولار والاسعار، ما حَرف الانظار عن الانتخابات ونتائجها وعن مجلس نيابي بدأ ولايته من دون ان يجتمع بعد حتى ليتسلم كل نائب فيه رقم لوحة سيارته او مكتبه في ساحة النجمة التي رفعت الحواجز والمعوقات من مداخلها استعداداً ليوم الاجتماع الموعود...