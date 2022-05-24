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ادي معلوف للـtayyar.org: "اليوم بدأ مشواري"

24
MAY
2022
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أكد النائب ادي معلوف للـtayyar.org أن الأصوات التفضيلية التي منحها الناس له، والتي تخطت العشرة آلاف صوت إنما هي دليل على أن هذا الجمهور يرفض ما قامت به القوات اللبنانية تجاهه وتجاه التيار الوطني الحر في هذه الدائرة، مضيفاً أن هذا الأمر يحمّله مسؤولية كبيرة، وقال معلوف:"من كل قلبي أشكر كل شخص صوّت لي ومنحني ثقته على رغم المرحلة الصعبة التي كان يمرّ بها التيار وعلى رغم الهجمة المهولة عليه وقد تضاعف هذا الرقم، ومرة جديدة هذا الأمر يحمّلني مسؤولية كبيرة... وأنا أعتبر أن اليوم بدأ مشواري".

وردّاً حول ما حُكي عن مناكفات داخلية أشار معلوف الى أنه يفضّل أن يبقي الأمور الداخلية في إطارها الداخلي، والملاحظات تُعطى داخل أطر التيار الوطني الحر وليس في الاعلام، وأضاف:"في هذا الاطار أؤيد ما قاله الوزير جبران باسيل ولا أضيف عليه شيئاً...وأركز في الشقّ الداخلي على ضرورة قيام ورشة عمل داخلية للتقييم واستخلاص العبر".

معلوف الذي اعتبر أن الرقم الذي حقّقه المرشح جاد غصن لافت، لفت الى أن غصن شدّد في حملته الانتخابية على موضوع المودعين، والناس الذين خسروا أموالهم كانوا يريدون أن يوصلوا رسالة، والرسالة قد وصلت من خلال عدد الأصوات التي منحوها لغصن".

وفي الختام أكد معلوف أنه ينحني أمام خيارات الناس في كل المناطق لكنه يضع علامات استفهام على الذين صوّتوا بناء على المال الانتخابي، مشدّداً على أن موضوع المال السياسي علّة دخلت الى مجتمعنا ومن الضروري معالجتها.

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