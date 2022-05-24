مولوي التقى في الدوحة نظيره القطري ووزير الدفاع آل ثاني: تربطنا بـ لبنان علاقة تاريخية

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، في قطر، حيث شدّد مولوي على "أهمية العلاقات التي تربط الدول العربية".



من جهته، أكد الوزير آل ثاني أن "علاقة قطر بلبنان تاريخية"، وقال: "لبنان في قلوبنا ووقوفنا الى جانبه واجب".



وشارك مولوي في فعاليات النسخة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2021"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وعلى الهامش، عرض مولوي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية للملفات ذات الاهتمام المشترك.



وكان مولوي لبى دعوة وزارة الداخلية القطرية الى مأدبة غداء شارك فيها الوفود الرسمية المشاركة في المعرض.