بو حبيب بحث مع مسؤولين في واشنطن في سياسة لبنان الخارجية والانتخابات

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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب بكبيرة المدراء في قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي NSC السيدة باربرا ليف Barbara Leaf والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السيدة يائيل لمبرت Yael Lempert ونائبها السيد ايثان غولدريتش Ethan Goldrich ومسؤول مكتب لبنان والأردن في مجلس الأمن القومي السيد جينانشو جاين Jinanshu C. Jain في دار سكن السفارة اللبنانية في واشنطن، بحضور القائم بأعمال السفارة بالوكالة وائل هاشم.

ودارت مواضيع البحث حول سياسة لبنان الخارجية والانتخابات النيابية اللبنانية والتقدم المحقق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمشاريع المدعومة من البنك الدولي في لبنان، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية.