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الهيئات الإقتصادية للقوى السياسية: آن الأوان أن يكون هدف وأولية الجميع العمل لإنتصار لبنان والإنسان

24
MAY
2022
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أطلقت الهيئات الإقتصادية بعد إجتماع لها برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان نداء موجها الى القوى السياسية اللبنانية، ورأت أن الإنتخابات أظهرت عبر نتائجها قدرة اللبنانيين على التغيير وتداول السلطة، وهي من أهم ركائز العمل الديموقراطي في حكم البلاد.

وشددت على مجموعة من الثوابت، أبرزها:

أولا: من غير المقبول في أي شكل من الأشكال، إستمرار نمطية العمل السياسي السائدة لسنوات طويلة، في ما خص المناكفات والتجاذبات وتسجيل النقاط وتحقيق المكاسب على حساب الوطن، فهذا النهج قضى على كل قدرات وإمكانات لبنان واللبنانيين، ومن شأنه تدمير كل ما تبقى وإدخال لبنان في المجهول.

ثانيا: المطلوب الآن وفي هذه المرحلة الشديدة الخطورة والمأسوية، تلاقي الجميع في وقفة وطنية جامعة حول مشروع إنقاذي شامل يعيد لبنان الى سكة التعافي والنهوض.

ثالثا: أن النهوض بالبلد يتطلب تنفيذ خطة تعافي إقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إلا أن ذلك رهن وجود إدارة متمكنة وإرادة سياسية وطنية خالصة، التي من دونها لن تنفع الخطط والبرامج الموجودة أصلا وبكثرة.

وأشارت الى أن رسالة الهيئات الإقتصادية واحدة: إنتهت الإنتخابات وإنتصر من إنتصر وفاز من فاز، وقد آن الأوان أن يكون هدف وأولية الجميع العمل لإنتصار لبنان والإنسان.

وأكدت أن الملطوب من الجميع وبإلحاح الذهاب سريعا لإنجاز الإستحقاقات الدستورية بإنتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب واللجان، وتشكيل الحكومة العتيدة من دون أي تأخير، والإتفاق على القرارات والإجراءات والبرامج الإنقاذية المطلوبة، بعيدا عن الشعبوية أو حتى التفكير بربط الخطوات والقرارات بالحسابات الخاصة.

وعبّرت الهيئات الإقتصادية عن قلقها وخوفها الشديدين حيال تسارع الإنهيارات على كل المستويات، وإزاء ذلك ترفع الصوت عاليا، محذرة من أن البلد يحتضر والشعب يعيش الويلات والمآسي، وأن الإتجاه الذي سيسلكه لبنان في الأيام المقبلة هو في أيدي القوى السياسية، فاما تأخذه الى شاطئ الأمان، أو سنكون أمام إنهيار الكيان".

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