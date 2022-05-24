living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتضى في عيد المقاومة والتحرير: بناء الوطن يبدأ من الحفاظ على مصادر قوته

24
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قال فيها: "كانت أصواتهم أعلى من صباحات قراهم، وخطاهم توسع دروبها شوقا إلى فوق. لم يصعدوا هم إلى ترابهم، بل السماء التي هربت منها الطائرات، هي نزلت للقائهم، وراحت تعد لهم أعراس الحنين، وتعد جباههم واحدا واحدا، ورصاصهم طلقة طلقة، وفرحهم قرية قرية. يومذاك صار التبغ أطيب والزيتون أجود، وتشابكت الهضاب في دبكة جنوبية الانتصار، حتى موج البحر ما بين الناقورة وصيدا صار ملحه أشد حلاوة حين أخبرته النسائم الشرقية أن معتقل الخيام تهاوى، وبوابة فاطمة انفرجت أساريرها للعابرين، وأن بنت جبيل وميس الجبل ومارون الراس ورميش ومرجعيون وحاصبيا، رجعت إلى حضن لبنان لتحتضن هذا الوطن الجميل كله".

أضاف: "لم يكن التحرير إذا خروج عدو بل عودة أرض. "قرى من زمرد عالقات في جوار الغمام زرق الضياء" كما كتب سعيد عقل، عادت إلى حيث منبتها الأول، ومسكنها الذي نسيها سحابة عقود. لذلك كان إهداء السيد لفرح التحرير إلى الوطن كله، فعل إيمان بانتماء، أو إذا شئتم بلغة القانون، طلب إعادة قيد على سجل الدولة".

وتابع: "نعم لقد عادت الدولة إلى الجنوب وعاد إليها جنوبها، وهي الآن فيه بملء سلطانها لا يشاركها فيه أحد. لكن العدو ظل يبيت شرا في البر والبحر والجو: إن سنحت له فرصة صغيرة قصف أو خطف، أو اعتدى على ثروة في أسفل الموج، وإن سنحت له فرصة كبيرة أشعل حربا في تموز، لذلك ليس إلا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من يقف له بالمرصاد، وليس إلا الجباه العالية والزنود العامرة، في الجنوب الذي هو مخزن الكرامة الوطنية، من ظل على عهد المقاومة والدفاع وبث الرعب في نفوس الأعداء، حتى يوقنوا أنهم إلى زوال أمام حقنا الأبدي في أرضنا المقدسة. هكذا بالدم المسكوب والعزائم الصلبة تحققت السيادة واستقام معناها حين تكلمت بلسان من النصر جنوبي مبين".

وأردف: "من تحرير على قمة القرن العشرين، إلى انتصار بعد ست سنين، إلى تحرير فانتصار آخرين على الليل الهاجم من جهة الشرق، إلى صمود أذهل العالم، كان العيد عندنا يزحم العيد والفرح ينجب الفرح، لولا الأشد مضاضة من ظلم ذوي القربى. رب دم سال على الحدود أو فوق الجرود، كان يكفيه تشبث الجميع بالوحدة الوطنية ليزهر ياسمينا وشقائق نعمان. رب صاروخ متربص بالعدوان، كان يكفيه لو يربت اللبنانيون جميعهم على فولاذه ليصير أقوى. رب شهيد عاملي أو هرملي أو من أي نسبة أخرى، ارتفع من أجل الله والوطن، كان يكفيه ألا يقول له بعضنا أف، ليظل في موته مفزعة الأعداء. رغم ذلك ما زال الدم يزهر والصاروخ يقوى، وظل الشهيد يقض مضاجع اليهود، لكن أنتم يا بني أمي! لماذا ترفعون الحناجر ضد عقولكم؟ لماذا تخاصم ميامنكم مياسركم؟ ومن أجل من؟ هل يهدم أحد بيته بيده ويسكن العراء".

وختم: "التحرير احتضان والانتصار عناق. وبناء الوطن يبدأ من الحفاظ على مصادر قوته. لقد أثبت التاريخ لمن يقرأه ويتعظ، أن شرط الحق ألا يلين له جانب. هذا نقوله في الدين وفي القضاء ونقوله في الوطنية وفي العروبة والإنسانية. ليس هذا الحصار الذي يحيق بنا سوى عدوان يستهدف وحدتنا وصمودنا، لتنتشر بيننا نار الفتنة فيستأنف الاحتلال انتهاكاته وحروبه ضدنا، في غفلة منا. لكن هذا لن يكون".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout