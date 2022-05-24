التيار الوطني الحر: MTV تتمادى بالتزوير وتقتطع خطاب باسيل موحية بوجود مقايضة (بالفيديو)

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:



بثّت محطة MTV في نشرتها الإخبارية تقريرا عن إحتفال النصر الذي أقامه التيار الوطني الحر يوم السبت، حمل تزويرا فاضحا لكلام رئيس التيار النائب جبران باسيل، لا يمكن السكوت عنه.

حوّرت الـMTV كلام النائب باسيل في استباحة فاضحة للحقيقة والوقائع، وإقتطعت عبارتين لا ترابط بينهما، لتخلص زورا الى أنه يعقد مقايضة بين انتخابات الإدارة المجلسية والحكومة العتيدة.

إن خريطة الطريق التي وضعها النائب باسيل في كلمته في احتفال النصر، واضحة بدءا من إقرار اللامركزية الموسّعة، الى النظام الداخلي لمجلس النواب والتصويت الالكتروني من ضمنه، والفصل الفعلي للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، واسترداد الأموال المحوّلة للخارج، والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول وكشف الحسابات والأملاك، ورفع اليد عن القضاء في تحقيق المرفأ وغيره.

إن التزوير الذي تتمادى فيه محطة MTV، في وقت هي تجاهر بأنها في صدارة معركة كسر التيار، يستوجب محاسبة أمام الرأي العام.

وإن التيار يحتفظ في حقه في مقاضاة المحطة، بالنظر الى أنها فقدت الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية.



مرفق:

-التقرير المزور الذي بثته MTV .

-المقطع الأساسي