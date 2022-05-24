الليرة اللبنانية تنهار.. والبنزين "يعادل الحد الأدنى للأجور"

A + A -

سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء هبوطا تاريخيا غير مسبوق، الثلاثاء، حيث بيع الدولار الواحد بأكثر من 33 ألفا و700 ليرة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويتواصل هذا الهبوط بشكل متسارع منذ أكثر من أسبوع، ويتوقع أن يصل الدولار إلى 35 ألف ليرة خلال الساعات المقبلة.

وانعكس هذا الهبوط على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بشكل كبير في الأسواق، حيث تضاعف معظمها.

كما سجلت أسعار الوقود من بنزين ومازوت وغاز أسعارا قياسية جديدة، حيث وصل سعر 20 لترا من البنزين إلى نحو 600 ألف ليرة، أي ما يعادل تقريبا الحد الأدنى للأجور في البلاد، فيما حلقت أسعار الغاز والمازوت.