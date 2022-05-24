الرئيس عون تلقى رسالة من البابا فرنسيس وتبلغ من السفيرة الفرنسية تجديد الرئيس ماكرون دعم لبنان

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جدَّد الحبر الأعظم البابا فرنسيس ايمانه بأن لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان، التي تتآلف فيه وتجتمع، يمكن أن يشكل شهادة حقة للعالم بأسره. كلام الأب الأقدس جاء في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جوابا على رسالة التهنئة بالفصح المجيد، التي سبق وأرسلها اليه الرئيس عون في وقت سابق.

وجاء في الرسالة البابوية " إن فرح القيامة يتأتى من الدهشة التي تحيط بنا أمام الانتصار النهائي للحياة على الموت، ومن انتصار النور على الظلمات. ونحن، انطلاقا من هذا الرجاء، نجد مصدر التزامنا في خدمة السلام والمصالحة. واني انطلاقا من هذا، استمطر عليكم النعم وامنح بركتي الرسولية، لكم ولقرينتكم وللشعب اللبناني بأسره".

السفيرة الفرنسية

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات ديبلوماسية وسياسية استهلها باستقبال سفيرة فرنسا السيدة آن غرييو يرافقها المستشار السياسي في السفارة جان هيلبرون حيث تم عرض العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وجددت السفيرة غرييو تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على استمرار دعم بلاده للبنان لا سيما في الظروف الراهنة.



وتناول البحث أيضا الأوضاع الداخلية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة. كما تطرق الحديث الى المساعدات الفرنسية للبنان والتي كان آخرها دفعة من اوتوبيسات للنقل المشترك تم استلامها امس في مرفأ بيروت. وعرض الرئيس عون موقفه من التطورات الداخلية والتحديات المنتظرة على اكثر من صعيد.



سفير أوكرانيا

وديبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير أوكرانيا في لبنان السيد ايهور اوستاش يرافقه السكرتير الثالث في السفارة رزنيشنكو ديمترو. وخلال اللقاء اطلع السفير الاوكراني رئيس الجمهورية على التطورات الأخيرة في أوكرانيا مقدرا الموقف الذي اتخذه لبنان في المحافل الدولية حيال ما يجري في بلاده. واعرب عن استعداد أوكرانيا لتزويد لبنان بحاجاته من القمح.



النائب فريد البستاني

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب عن دائرة الشوف-عاليه الدكتور فريد البستاني وعرض معه الأوضاع العامة ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية. كما تناول البحث عمل مؤسسة "فريد البستاني" في الحقول الاجتماعية والإنسانية.



SOS chre̕̕tiens dࣥ̕orient́

واستقبل الرئيس عون وفدا من مؤسسة SOS chre̕̕tiens dࣥ̕orient́ برئاسة السيد Charles de Meyer وعضويةكل من Arthur Lanternierو Philippe ChevallierChantepie و Karen Achkouty. وشكر أعضاء الوفد رئيس الجمهورية على الدعم الذي قدمته الدولة اللبنانية للمؤسسة وقدموا عرضا لابرز نشاطاتها الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية في لبنان وبرنامج عملها للاشهر المقبلة. وقد اعرب الرئيس عون عن تقديره لما قدمته المؤسسة في المجالات المختلفة وشمول عملها المناطق اللبنانية كافة.