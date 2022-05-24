عاصفة غبار عالية التلوث تضرب لبنان؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، خصوصا على الساحل حتى يوم الخميس، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.

علما ان معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18 و27 درجة.

ملاحظة: تنفي مصلحة الارصاد الجوية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لعاصفة غبار عالية التلوث كما حدث في العراق، وتتمنى على المواطنين تقصي المعلومات الخاصة بالطقس من مصادرها الرسمية عبر الموقع الرسمي meteo.gov.lb لمصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.



الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة، لذا يحذر من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية.



الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، مما يبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



- الحرارة على الساحل من 19الى 24 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة صباحا، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

- حال البحر: مائج الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:22 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:32

- ساعة غروب الشمس: 19:37