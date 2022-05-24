الجمهورية: السفراء الأوروبيون: مرحلة ما بعد الانتخابات تفرض تغييراً في النمط السياسي والحكومي

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

حسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، لفت السفراء الاوروبيين في لبنان، الى انّ مرحلة ما بعد الانتخابات تفرض تغييراً في النمط السياسي والحكومي الذي كان سائداً ما قبل الانتخابات، وتشكيل حكومة بمستوى المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، توفي بكل مسؤولية، بالالتزامات التي قطعها لبنان للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وتضع لبنان على سكة الإصلاحات والإجراءات التي تمكّنه من استرداد ثقة المجتمع الدولي به، وتعجّل في عقد برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وتمهّد إلى فتح باب المساعدات من مصادر ومؤسسات دولية أخرى.