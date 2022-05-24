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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 أيار 2022

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الأخبار: إسرائيل - إيران: قواعد لعب جديدة

مناورات سياسية لانتخاب بري بأقل عدد من الأصوات | عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع

 

 

 

الديار: باريس تُحذّر واشنطن من عدم تفكيك «لغم» الترسيم.. أسابيع قليلة تسبق «الصدام»؟
عقبات تُواجه المساعي السعوديّة لجمع أكثريّة نيابيّة ضدّ حزب الله بقيادة «القوات»
بري ينتظر العروض لنيابة الرئاسة... و«حرب» بيانات كهربائيّة بين ميقاتي و«التيار»

 

 

 

البناء: رئيسيّ: إيران ستثأر لدماء العقيد صياد… والصين تحذّر أميركا من اللعب بالنار في تايوان / برّي يدعو لجلسة نيابيّة الأسبوع المقبل… ويعلن نهاية المواجهة بين «الثورة» والمجلس / التيار الوطنيّ الحر يحسم خياراته الانتخابيّة الأربعاء… والبخاري يزفّ بشرى الانتصار الانتخابيّ /

 

 

 

الجمهورية: الأولوية: تكوين السلطات وتسريع الاصلاحات

تخفيف الإجراءات حول المجلس

 

 

 


النهار: المجلس ينزع السواتر... والرئاسة الثانية عالقة!

 

 

 


اللواء: برّي مُطمئن لمجريات الجلسة الأسبوع المقبل .. وإرباك في بعبدا بعد 31 ت1
إزالة الحواجز الإسمنتية وعطية لنيابة المجلس.. وإشادة سعودية بسقوط «رموز الغدر والخيانة»

 

 

 



نداء الوطن: معامل الكهرباء "خارج الخدمة"... وميقاتي يتحدّى "تيار العتمة"
الثورة تدُكُّ "حصون" السلطة: إن عدتُم عدنا!

 

 

 

 

?l'orient le jour: Après les législatives, retour à la case blocage 

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