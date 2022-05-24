أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 أيار 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر نيابية إن الرئيس نبيه برّي سينال تصويت تسعة نواب سنة وستة نواب دروز وأربعة عشر نائباً مسيحياً ونائب علويّ إضافة لتصويت كل النواب الشيعة محققاً الميثاقية بنيل أصوات من كل الطوائف إضافة لكونه فائزاً بالتزكية وبفرضية فوز رئيس السن وفوزه بالأكثرية المطلوبة.



خفايا

نقل عن السفير السابق نواف سلام قوله في مجلس خاص ضمّ أصدقاء لحزب الله إنه لا يتبنّى شعار نزع السلاح بل يدعو لحوار وطنيّ حول الاستراتيجيّة الدفاعيّة ويوافق على كلام السيد حسن نصرالله ببناء الدولة القادرة ولا يمانع إذا تمّت تسميته لرئاسة الحكومة بمشاركة حزب الله في الحكومة.

اللواء: أسرار

همس

يعتقد دبلوماسي غربي أن سفيرة دولة كبرى، تمكنت من إدارة العلاقة مع لبنان بصورة جيدة، قبل الانتخابات وبعدها..



غمز

يجري التدقيق في هويات بعض النواب الجدد قبل اكتساب الجنسية اللبنانية..



لغز

تواجه هيئة رقابة كماً من الخلافات، والبلبلة في الأرقام والأعمال، تهدّد بأزمة!



نداء الوطن: خفايا

اعتبرت مراجع مطلعة أن الرئيس بري يقيم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بصورة غير شرعية لأنه لا يجوز له أن يبقى فيه طالما لم يتم انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب إلا إذا كان يعتبر أنه موجود هناك كونه رئيس السن وهذا الأمر يعطي الحق عندها لأي رئيس للسن أن يبقى في مقر عين التينة حتى انتخاب رئيس للمجلس.

تتساءل أوساط متابعة عن عدالة وزارة الزراعة في توزيع شتول الزيتون والصنوبر هذا العام حيث يتم تسجيل تخصيص مزارعين من جهة معينة وطائفة محددة بآلاف الشتول بينما يتم توزيع الفتات على الآخرين.