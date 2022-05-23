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غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حسابه عبر تويتر وقال: "رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت هم ضيوفك سعادة السفير بخاري. فمنهم من قتل أكثر من خمسة آلاف ضحية ومنهم من قتل شعباً وسرق أمواله وجعله شحاذاً عند أمثالك. لا أعرف ماذا إستدعى موقفك لتستعدي لبنانيين يكنون المحبة للسعودية دون مقابل ودون المطالبة بحقائب الأموال."

وأكمل: "لو كان بإمكانهم يا سعادة السفير القتل كما كانوا يفعلون دائماً لقتلونا جميعاً قبل أن نخوض الإنتخابات لكن سلاح المقاومة هو من يمنعهم من ممارسة هذه اللعبة التي أتقنوها. وعليك أن تعلم أن هذا السلاح يمنع عودة ميليشيات القتل في الداخل."

وختم وهّاب: "تصريحك يا سعادة السفير البخاري هو قمة التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية."