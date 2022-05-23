الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة: اعتصام وخطوات تصعيدية في حال عدم الوصول إلى حل منصف

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صدر عن الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان البيان التالي:

تحت عنوان الدفاع عن الحقوق ودفاعاً عن لقمة عيشنا وإستمرارية عملنا بعد أن وصلت بنا الأمور إلي تشريدنا وخسارتنا للقمة عيشنا من بعد ما يقارب ال ٢٠ عاماً من العمل ولأسباب لا نتحمل مسوؤليتها أتخذت على أثرها وزارة الداخلية قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية مما أدى إلى أشد الضرر بنا كعمال وموظفين في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة علماً أن الدولة هي المسؤول الاول عن هذا القطاع وقوننته منذ إنتهاء عقد الشركة المشغلة في العام ٢٠١٥ ، وعليه تعلن الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان عن إعتصام سلمي أمام كافة مراكز هيئة إدارة السير في لبنان وذلك نهار الثلاثاء الواقع في ٢٤-٥-٢٠٢٢ الساعة العاشرة صباحاً تليها خطوات تصعيدية اخرى في حال عدم الوصول إلى حل منصف للعمال والموظفين ويحافظ أيضاً على إنتظام وحسن سير العمل في هذا القطاع.