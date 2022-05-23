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احتفل التيار الوطني الحر في ملبورن - استراليا بالانتصار الذي حققه التيار في الإنتخابات النيابيّة.

وشارك في الاحتفال عدد كبير من مناصري وأصدقاء التيار الوطني الحر في ملبورن.

ألقى رئيس التيار في ملبورن داني اوسطه كلمة رحّب فيها بالحضور معرباً عن الفرحة بالنّصر الذي حقّقه التيار في الانتخابات النيابية، شاكراً كل من عمل وبذل مجهوداً في سبيل تحقيق هذا النصر.

وأكّد أوسطه أن التيار كان على قدر التحدي الكبير واثبت انه ما زال الرقم الصعب، بالرغم من الحملات والحرب الشرسة التي تعرض لها خلال السنوات السابقة.

وكعادته، ألهب زغلول الانتشار الشاعر أنطوان برصونة الحضور بقصيدةٍ زجلية حماسيّة.

كما تفاعل الحضور مع الاغاني الحماسية والوطنية، وطغت على الاحتفال اجواء الفرح بالانتصار الذي تحقق.