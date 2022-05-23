"الصحة": ليس هناك أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها بمرض جدري القردة في لبنان

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عطفا على ما يتم تداوله حول وجود حالات مشتبهة من مرض جدري القردة في لبنان، أكدت وزارة الصحة العامة - مصلحة الطب الوقائي أنه "ليس هناك أي حالة مؤكدة او مشتبه فيها من مرض جدري القردة في لبنان حتى تاريخه، وسوف يتم الاعلان عن أي حالة رسميا من قبل وزارة الصحة العامة في حال ثبوتها".

وأوضحت أن "مرض جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل عبر: مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة (دم، افرازات مخاطية...)، مخالطة مباشرة لانسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادةً فترات طويلة من التواصل وجهاً لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء لُوِّثت خيراً بسوائله وافرازاته".

وأشارت الوزارة الى أن فترة حضانة المرض تراوح بين 5 أيام و21 يوماً ولا ينتقل المرض خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن أعراض المرض تتلخص بحمى وصداع وتضخّم العقد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد بالاضافة الى ظهور طفح جلدي.

وأهابت وزارة الصحة العامة بوسائل الاعلام والمواطنين والعاملين الصحيين توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الانسياق وراء الاشاعات.