وزارة الصحة توضح حقيقة وجود "جدري القردة" الى لبنان

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اعلنت وزارة الصحة العامة - مصلحة الطب الوقائي في بيان ان، "عطفاً على ما يتم تداوله عن وجود حالات مشتبهة من مرض جدري القردة في لبنان، يهم وزارة الصحة العامة- مصلحة الطب الوقائي ان توضح ما يلي:

-ليس هناك اي حالة مؤكدة او مشتبه فيها من هذا المرض في لبنان حتى تاريخه، وسوف يتم الاعلان عن اي حالة رسميا من قبل وزارة الصحة العامة في حال ثبوتها".

واوضحت ان "مرض جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل عبر: مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة (دم، افرازات مخاطية...)، مخالطة مباشرة لانسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادةً فترات طويلة من التواصل وجهاً لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء لُوِّثت خيراً بسوائله وافرازاته".

واشارت الى ان "فترة حضانة المرض تراوح بين 5 أيام و21 يوماً ولا ينتقل المرض خلال هذه الفترة".

وقالت: "تتلخص اعراض المرض بحمى وصداع وتضخّم العقد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد بالاضافة الى ظهور طفح جلدي".

واهابت وزارة الصحة العامة بوسائل الاعلام والمواطنين والعاملين الصحيين "توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الانسياق وراء الاشاعات".