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كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

23
MAY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائما جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل ونشاط في سرعة الرياح فترة قبل الظهر بخاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: ينحسر تأثير المنخفض الجويّ عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من ظهر اليوم الاثنين، ويستقر الطقس تدريجياً مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل حتى يوم الخميس، حيث يتأثر لبنان تدريجياً بكتل هوائية حارة تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل ونشاط في سرعة الرياح فترة قبل الظهر بخاصة شمال البلاد.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مترافقة بإنخفاض في نسبة الرطوبة، لذا يحذّر من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية.

 

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