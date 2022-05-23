بالصور: هيئة غوادلوب - لقاء تهنئة بالانتصار‎‎

عقدت هيئة غوادلوب وماكينتها الإنتخابية، وبحضور مسؤولة التواصل مع أميركا اللاتينية السيدة رندا نمر، لقاء تهنئة بالإنتصار الإنتخابي، عبر تطبيق zoom، مع السادة النواب: اسعد درغام، والان عون، وندى بستاني، وذلك في منزل منسق التيار في غوادلوب السيد ربيع عوض، وتمنّى الجميع للنواب الكرام التوفيق في المهام الصعبة الموكلة اليهم في اصعب مرحلة تمرّ على لبنان.





واكّد التياريون على ثقتهم بتيارهم الذي اثبت انه عصيّ على الكسر رغم الضغوط الدولية والحرب الاعلامية والنفسية والمالية، ورغم محاولات تحميله مسؤولية الانهيار الذي ضرب لبنان، هذا الإنهيار المتجذّر منذ ثلاثين عاماً ونيّف، كما اثبت الشعب العظيم انه لا ينجرف وراء اكاذيب الإعلام، وحملات شيطنة التيار ورئيسه ومؤسسه، وجدّد ثقته بمن يحمل شعارات قابلة للتطبيق، وليس شعارات انتخابية كاذبة.

واكّد السادة النواب على شكرهم لهيئة غوادلوب، وكل هيئات الانتشار، نظرا لصعوبة شرح اوضاع لبنان للمنتشرين بوجود هذا الضخّ الاعلامي اليومي ضد التيار الوطني الحر ومناصريه.





وأجمع السادة النواب في كلامهم على أن الإنتخابات أصبحت وراءنا، وعلى الجميع التعاون في المجلس النيابي لوضع القطار على السكة الصحيحة، فالوضع اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من المناكفات والنكد السياسي، لأن الانهيار الحاصل طال كافة مكونات الشعب اللبناني بكل اطيافه وتلوناته السياسية.