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“غدا لناظره يا حكيم قريب”.. أبو زيد: الكلام الذي صدر بالامس في حق جزين مسيء الى جزين وناسها ولا يحترم نضالاتها

23
MAY
2022
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غرد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كاتبا: “منذ اليوم الاول لصدور نتائج الانتخابات النيابية في جزين قلنا إننا نحترم النتائج ودعونا النواب المنتخبين الى العمل من أجل المنطقة لأن مصلحة جزين فوق كل اعتبار، اما الكلام الذي صدر بالامس في حق جزين ممن هو من خارج نسيجها فهو كلام مسيء الى جزين وناسها ولا يحترم نضالاتها.”

وقال: “إن جزين لم تكن تائهة بل كانت وبقيت على الدوام وفية وحرة وهي لم ولن تبدّل وشاحها البرتقالي الأصيل بثياب مستعارة لا تشبه تاريخها.”

وأوضح أبو زيد: “شخصياً لم أكن أتوقّع من سمير جعجع شيء آخر أو أكثر مما أظهره في إطلالته الجزينية الأخيرة لأن من شب على شيء شاب عليه، ومع ذلك فقد كان بعض أهل جزين يعتقدون أن الانتخابات وخطاباتها الشعبوية قد صارت وراءنا، وأن أسير ماضيه سيستغل إطلالته لتقديم لائحة بالتزاماته الإنمائية والتشريعية والسياسية لأهالي جزين. وإذا بهؤلاء يُفاجئون بكيلٍ من الشتائم وتوزيع الاتهامات بتوتر مفضوح يظهر للمشككين أنه تصرّف خاسر في الانتخابات لا رابح كما يدّعي.”

وختم: “يتوقف جعجع عند بيت شعر يقول “ما الحب إلا الحبيب الأول” في إشارة إلى جزين والقوات اللبنانية حيث لا بد لنا من تذكيره أنه لولا صوت أهلنا في صيدا لما كان له في جزين مقعد نيابي واحد، وما تمثيل القوات لجزين سوى حالة ظرفية طارئة لا جذور جزينية شعبية لها، في ظل القرار الجزيني الحاسم والنهائي برفض الانعزال عن محيطها القريب والبعيد. وإن غداً لناظره يا حكيم، قريب قريب.”

 
 
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