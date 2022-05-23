طبيب يكشف وجود حالتين من جدري القرود في لبنان!

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كشف إختصاصي في طب الأسرة والأمراض المزمنة الدكتور محمد فهمي خروب في مقابلة معه ضمن فقرة "الصحف" عبر قناة الجديد عن معاينته لحالة من جدري القرود في لبنان ولديه عوارض، معتبراً أن المشكلة تتجسد بوزير الصحة فراس أبيض وفريقه الطبي الذين يفتقدون لطريقة التعاطي مع الأزمات "ويا ريت يرد علينا".

ولفت خروب: وردني الآن أن هناك حالة ثانية من جدري القرود في جنوب لبنان بعد وصولها من أفريقيا.



وأشار أن فحص PCR جدري القرود غير موجود في لبنان، مضيفاً أن لا لقاح له ولا علاج والوقاية ضرورية جداً.



وكما قدم خروب نصائح للمصابين وللوقاية من الفيروس وتحدث أيضاً عن أن نسبة الوفاة ونسبة الاصابة.