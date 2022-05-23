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تحف وأثاث مسروقة.. هل من يعرف لمن تعود؟

23
MAY
2022
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات مؤكّدة توافرت لدى شعبة المعلومات، حول قيام شخصَين بتنفيذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل في قضاء كسروان، وأنّهما قاما بعرض المسروقات (تحف وساعات وأثاث منزل ونحاسيات...) على عددٍ من الأشخاص لبيعها.

وأكّدت المديرية، في بيان، أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المشتبه بهما، وهما: ح. س. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)، ع. س. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتوجد بحقّهما عِدّة مذكّرات عدلية.

وكشفت أنه بتاريخ 13-5-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشّعبة في محلّة البوار.

وبتفتيش مكان إقامتهما، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المسروقات.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عملية سرقة أحد المنازل ليلاً، من منطقة غدراس في كسروان، بواسطة الكسر والخلع. وأنّهما لا يستطيعان تحديد مكان المنزل كون السّرقة نُفّذت ليلاً.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

بناءً على تقدم، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أصحاب المسروقات التوجّه الى مركز فرع معلومات في جبل لبنان الكائن في محلّة جسر الباشا، لإجراء المقتضى القانوني، ليصار إلى تسليمهم ممتلكاتهم المضبوطة بعد التّأكّد من ملكيتهم لها.

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