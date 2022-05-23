معامل تعبئة الغاز مقفلة اليوم.. ما السبب؟

A + A -

ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، وزارة الطاقة والمسؤولين عن إصدار جدول تركيب الأسعار، بأن يؤخذ بالاعتبار إعادة النظر بجدول الأسعار الذي يصدر أسبوعياً، معتبرةً أنه" مجحف بحق أصحاب المعامل من عدم لحظ جعالة لهم وعدم استطاعة الوزارة مواكبة ارتفاع سعر الصرف للدولار الأميركي مما يسبب لنا خسائر فادحة لا أحد يستطيع تحملها".

وإذ أشارت الى أن أكثرية معامل تعبئة العاز في لبنان مقفلة اليوم، طالبت وزارة الطاقة أن تضع لنا جعالة (اي هامش ربحي لتغطية الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية على كل قارورة). وقالت: ومثلما نشتري الغاز بالدولار أن نبيع بالدولار او ما يعادله حسب سعر صرف الدولار للسوق اليومي.