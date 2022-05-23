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بعد إقرار مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت، بدأت تظهر الاسعار الجديدة، والتي من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر تموز المقبل. وفيما سترتبط اسعار فواتير شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" بمنصة صيرفة، فإنّ تسعيرة انترنت "اوجيرو" والخط الأرضي، ستكون ثابتة بزيادة 2.5 مرة.

وقد وصف المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية خطة زيادة التعرفة كما اقرّها مجلس الوزراء، بأنّها افضل الممكن، وقال لـ"الجمهورية": "كنا نفضّل ان تكون الزيادة أعلى حتى نتمكن من تغطية أكلافنا التشغيلية، خصوصاً انّ سعر الدولار مقابل الليرة لا يزال في مهبّ الريح، ولا نعلم متى يمكن ان يستقر سعر الصرف". وأوضح: "انّ 65% من احتياجاتنا، أكان بالصيانة او إذن الترخيص وقطع الغيار، تحتاج الى دولار نقدي. لكن لا بدّ اليوم من ان نوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وحاجتهم للانترنت. لذا تمّ اعتماد زيادة الاسعار مرتين ونصف، والتي هي برأينا أفضل الممكن في ظلّ الظروف والضائقة الاقتصادية التي تمرّ فيها البلاد".

وأوضح كريدية، انّ "أوجيرو معنية فقط بأسعار الهاتف الثابت وباقات الانترنت ولا علاقة للتسعير فيها بمنصّة صيرفة".