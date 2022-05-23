عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 أيار 2022

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الأخبار: الجامعة اللبنانية: مشروع تقسيم؟

ملامح خلاف بين القوات و«التغييريّين» على نائب رئيس المجلس: خلف في مواجهة حاصباني؟



الديار: هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟

خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب

خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي

البناء: محاولة لجمع أكثريّة لترشيح سلام لرئاسة الحكومة بعد فشل جعجع في تجميع الأغلبيّة / التنمية والتحرير ترشّح بري لرئاسة المجلس… وجنبلاط يدعم برّي وسلام / الراعي يحاكي «أكثريّة جعجع»… وقاسم: 77 نائباً يؤيّدون المقاومة /



نداء الوطن: برّي رئيساً للمجلس بـ"تكليف شرعي"... و"حزب الله" يمهل الأكثرية "بضعة أيام"

بكركي ترصد تطوّرات "مشبوهة": لتشكيل "اتحاد السيادة والحياد"

اللواء: باكورة الأزمات في المجلس: التغييريون في المأزق وبري يتريّث

حزب الله لاحتواء الاحتقان بين أمل وباسيل.. وشروط عونية معرقلة بعد تعطيل الانتخابات

النهار: التوازنات البرلمانية الجديدة تبدل "قواعد الاشتباك"



الجمهورية: "الطبخة المجلسية" تنتظر التوافق

إندفاع الى المجهول

?l'orient le jour: Au sein du Parlement, qui va s’allier avec qui et sur quoi