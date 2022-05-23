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أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 أيار 2022

23
MAY
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن مشروع التكتل السياديّ الذي تدعو له القوات اللبنانية لم ينجح بعد بتأمين الثلث المعطل، رغم احتساب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب من الطائفة السنية وأبلغت واشنطن والرياض بالنتيجة عبر سفيريهما لدراسة الوضع وإعطاء التوجيهات.

 

خفايا

قالت مصادر نيابيّة إن النائبين مارك ضو ووضاح الصادق يخوضان حملة لاستبعاد النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزريّ عن تشكيل تكتلّ يضمّ “نواب التغيير” لقطع الطريق على تسمية أحدهما لرئاسة الحكومة ضمن توجّه خارجيّ للتمهيد لضمان أكثريّة لتسمية الدكتور نواف سلام.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
أبرزت وقائع الإنتخابات النيابية الحاجة إلى مرجعية سياسية ناهضة لأهل السنّة والجماعة بعد تواري نادي رؤساء الحكومات عن المشهد السياسي في الأشهر الأخيرة!


غمز
جرت أكثر من مشادة هاتفية بين مرشحين مخضرمين وقضاة في لجان الفرز على خلفية التراجع المفاجئ لأصوات المخضرمين لمصلحة المرشحين الشباب في العديد من الدوائر !


لغز
تردد أن أطرافاً في محور الممانعة ومعروفين بتحالفهم الوثيق مع حزب الله، شاركوا في حملة التحريض ضد عودة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي!

 

 


نداء الوطن: خفايا

ربطت مصادر مراقبة بين دعوة الوزير الأسبق وئام وهاب باسم قوى 8 آذار الرئيس سعد الحريري للعودة وترؤس الحكومة وبين حديثه عن 8 نواب مخفيين في الأكثرية الجديدة، واعتبرت أن هذه الدعوة كانت ممكنة لو أن «حزب الله» وحلفاءه فازوا بأكثرية واضحة.

 

من المرجح أن تتفق قوى الأكثرية الجديدة بمختلف مكوناتها على حكومة اختصاصيين مستقلين يوحون بالثقة مع الرئيس المكلف وذلك تلبية لمطالب ثورة 17 تشرين الأمر الذي لم يكن ممكناً مع الأكثرية السابقة التابعة لـ»حزب الله»، مع علمهم أن رئيس الجمهورية لا يمكنه رفض من تسمّيه هذه الأكثرية وإن كان يمكنه عدم الموافقة على التشكيلة التي يقدمها الرئيس المكلف.

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