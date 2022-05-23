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إنتخابات 2022- الديار: حلفاء سوريا خارج المجلس... عوامل مُتعدّدة

23
MAY
2022
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بعض ما جاء في مقال إبتسام جديد في الديار:

ثمة من يعتبر ان حلفاء سوريا استتزفوا رصيدهم السياسي والشعبي، ولم يبادروا الى تطوير حيثياتهم السياسية فكان لدى هؤلاء ثقة زائدة بالفوز في الإنتخابات، الأمر الذي لم يترجم حماسة كبيرة في العمل.

 

الاستنتاجات والتفسيرات حول سقوط حلفاء سوريا كثيرة، ومنهم النائب السابق فيصل كرامي، فهناك من يعتبر ان السبب يعود الى ضراوة المعركة الإنتخابية، ومن يعتبر ان السبب يعود الى القانون الإنتخابي الهجين، ومن يرى ان الثنائي الشيعي تعرض لحملة سياسية وانتخابية قاسية ولم يكن قادرا هذه المرة على رفد حلفائه بالأصوات كما كان يفعل في الاستحقاقات الماضية كما حصل مع النائب السابق ابراهيم عازار حليف الرئيس نبيه بري ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

 

غياب ارسلان وكرامي ونواب الحزب "القومي" ورمزية ايلي الفرزلي ستشكل علامة فارقة في مجلس ٢٠٢٢، فهناك مشهد نيابي جديد يضم وجوها "تغييرية" وبلوكات تحمل عناوين "سيادية" سيكون في مواجهة بلوكات ٨ آذار التي تفتقد "القوميين" وشخصيات حليفة لسوريا.

الديار
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