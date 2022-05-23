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الشيخ قاسم: لا نريد الأكثرية... و77 نائباً «مع مقاومة العدو»... «فلول 14 آذار كانوا 47 نائباً والآن أصبحوا 36 نائباً»

23
MAY
2022
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الأخبار: أبدى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أمس، اطمئنان حزب الله إلى موقف أغلبية النواب من العداء مع العدو الإسرائيلي، متوقعاً انخراط نواب مستقلّين في «اصطفاف وطني مختلف» بعد الحوار معهم.

 

وأوضح قاسم، في حوار عبر قناة «المنار»، أن حزب الله لا يريد الأكثرية النيابية و«لا نعمل على أن يكون لنا هذه الأكثرية».

 

وبيّن قاسم أن «فلول 14 آذار كانوا في الانتخابات السابقة 47 نائباً والآن أصبحوا 36 نائباً وهو تراجع واضح (...) إذا صنفنا المجلس النيابي على أساس من هو مع مقاومة إسرائيل ومن ضدّها يكون هناك 77 نائباً مع مقاومة العدو».


ولفت قاسم إلى أن «لدينا علاقات مع النواب المعتدلين من النواب المستقلين ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات»، مُعرباً عن اعتقاده بـ«أن عدداً آخر من النواب سيكون في اصطفاف وطني مختلف بعد الجلسات والحوارات معهم».

 

كما أعرب قاسم عن ارتياح الحزب واطمئنانه لنتيجة الانتخابات النيابية، معتبراً أن «الأشخاص الذين خسرناهم هم خسارة مؤقتة».

 

وفيما أكد تأييد الحزب ترشيح رئيس حركة أمل نبيه بري لرئاسة مجلس النواب، تمنّى على الأفرقاء المختلفين أن «يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة مجلس النواب».

 

وبالنسبة إلى مواصفات الحكومة المقبلة، أعلن قاسم أن الحزب يُشجع على «حكومة وحدة وطنية، ومن الصعب أن يتقدم البلد من دون حكومة وحدة وطنية».

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