التيار الوطني الحر في أوربرو - السويد : عشاء تكريمي للماكينة الانتخابية

بمناسبة أنتهاء الأنتخابات النيابية في لبنان أقام التيار الوطني الحر في مدينة أوربرو عشاء تكريميا للماكينة الأنتخابية في السويد، وذلك يوم السبت الواقع فيه٢١ /٠٥ /٢٠٢٢, رحب منسق مدينة أوربرو الدكتور ميشال دعيبس بالحضور وشكر خاصة الوفد القادم من العاصمة استكهولم.

وبدوره نوه المنسق العام للتيار في السويد السيد طوني نصر بالدور الكبير والتطوعي الذي قام به جميع الأعضاء في السويد في يوم الانتخابات النيابية اللبنانية، وأكد للحضور بأن التيار الوطني الحر ربح التحدي و بقيى موجود رغم الحرب الكونية التي شنت عليه لانهائه. وأضاف :أثبت التيار الوطني أنه أقوى من كل الرهانات والأموال والإعلام ودول كبيرة، ليس لشيء إلا لتمتعه بإيمان راسخ ووطنية ناصعة وأخلاق نظيفة.

وركز منسق التيار أن الانتخابات أصبحت وراءنا، والآن حان وقت العمل والإنتاج وإعادة الوطن إلى السكة الصحية.

وطلاب أيضا من جميع الاحزاب و التكتلات أن لا يكونوا صوت الخارج في لبنان بل كونوا صوت لبنان في كل العالم.

وختم شاكرا الماكينة الانتخابية في السويد ولكل من آمن بأدميتنا وصدقنا.