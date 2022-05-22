living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التيار الوطني الحر في أوربرو - السويد : عشاء تكريمي للماكينة الانتخابية

22
MAY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بمناسبة أنتهاء الأنتخابات النيابية في لبنان أقام التيار الوطني الحر في مدينة أوربرو عشاء تكريميا للماكينة الأنتخابية في السويد، وذلك يوم السبت الواقع فيه٢١ /٠٥ /٢٠٢٢,   رحب منسق مدينة أوربرو الدكتور ميشال دعيبس  بالحضور وشكر خاصة الوفد القادم من العاصمة استكهولم.  
 
وبدوره نوه المنسق العام للتيار في السويد السيد طوني نصر بالدور الكبير والتطوعي الذي قام به جميع الأعضاء في السويد في يوم الانتخابات النيابية اللبنانية، وأكد للحضور بأن التيار الوطني الحر ربح التحدي و بقيى موجود رغم الحرب الكونية التي شنت عليه لانهائه. وأضاف :أثبت التيار الوطني أنه أقوى من كل الرهانات والأموال والإعلام ودول كبيرة، ليس لشيء إلا لتمتعه بإيمان راسخ ووطنية ناصعة وأخلاق نظيفة. 
 
وركز منسق التيار أن الانتخابات أصبحت وراءنا، والآن حان وقت العمل والإنتاج وإعادة الوطن إلى السكة الصحية. 
 
وطلاب أيضا من جميع الاحزاب و التكتلات أن  لا يكونوا صوت الخارج في لبنان بل كونوا صوت لبنان في كل العالم.
وختم شاكرا الماكينة الانتخابية في السويد ولكل من آمن بأدميتنا وصدقنا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout