living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما يحمله طقس بداية الأسبوع

22
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات الصادرة عن مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب اليونان يقترب تدريجيا نحو الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ابتداءا من بعد الظهر مع تدني بدرجات الحرارة ثم يستقر اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين . ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة فتقارب ال 70كم/س خاصة شمال البلاد، كما ترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا بدءا من مستويات منخفضة، تبدأ الأمطار الموحلة بالتساقط بشكل خفيف ومتفرق بدا من بعد الظهر ومن المتوقع أن تشتد ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد. الإثنين:غائم اجمالا مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مساء. الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل مع نشاط في سرعة الرياح فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد.
الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 17 الى 21
درجة، في الداخل من 18 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كلم/س، تشتد أحيانا فتقارب 70 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,32 ساعة غروب الشمس: 19,37 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout